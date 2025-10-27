Mugnano si concludono i festeggiamenti per il Sacro Cuore | Sarnataro personaggio dell’anno
Si sono conclusi ieri sera i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Mugnano. Due settimane che hanno permesso alla città a nord di Napoli di ritrovarsi in un momento di fede e comunità. In occasione dell’ultimo giorno, il comitato dei festeggiamenti ha eletto il sindaco Luigi Sarnataro personaggio del’anno. A renderlo noto sui social . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
