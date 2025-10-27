Mugnano Sacro Cuore | la sagra del pesce e la Messa di ringraziamento concludono i festeggiamenti

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, “Sacro Cuore”: la sagra del pesce e la Messa di ringraziamento concludono i festeggiamenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sacro Cuore di Gesù, Gianni Fiorellino in concerto a Mugnano - facebook.com Vai su Facebook

Il manto d'oro del Sacro Cuore sfilerà nelle strade per la Festa a Mugnano - L'edizione 2025 della Festa del Sacro Cuore di Gesù sarà scandita dalla tradizionale processione di domenica 19 ottobre. Riporta internapoli.it

Mugnano, festa del Sacro Cuore: Sannino e Arteteca i grandi ospiti - Saranno Andrea Sannino e gli Arteteca gli artisti ingaggiati quest'anno dal Comune di Mugnano per i tradizionali festeggiamenti per il Sacro cuore di Gesù, la festa religiosa e non più attesa in tutta ... ilmattino.it scrive

Le chiese giubilari di Napoli e provincia: la storia, gli orari e le devozioni - La fondatrice del complesso monastico e del santuario di Mugnano, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, è Suor Maria Pia Brando. Come scrive ilmattino.it