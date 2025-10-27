MUBI FEST | a Roma dal 14 al 16 novembre la seconda edizione della manifestazione promossa da Mubi
Dopo la prima tenutasi a Milano, sbarca nella capitale l'iniziativa di quella che non è più solo piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità ma anche distribuzione globale e casa di produzione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
La seconda edizione del MUBI FEST si svolgerà a ROMA dal 14 al 16 novembre - ROMA – Tra le anteprime italiane del festival figurano alcuni dei titoli più attesi della stagione: Die My Love di Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, presentato in Concorso al Fes ... Si legge su msn.com