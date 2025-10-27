Dopo la prima tenutasi a Milano, sbarca nella capitale l'iniziativa di quella che non è più solo piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità ma anche distribuzione globale e casa di produzione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - MUBI FEST: a Roma dal 14 al 16 novembre la seconda edizione della manifestazione promossa da Mubi