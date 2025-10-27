Moviola Lazio Juventus, quanti errori di Colombo! Nei quotidiani le valutazioni al direttore di gara sono durissime dopo il big-match dell’Olimpico L’arbitraggio di Colombo nella partita Lazio-Juventus è stato giudicato insufficiente da diverse testate giornalistiche, con valutazioni molto critiche nei confronti delle sue decisioni. A far discutere maggiormente sono stati due episodi cruciali: il mancato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Lazio Juventus, gli errori di Colombo sono troppi! Nei quotidiani giudizi duri nei confronti del direttore di gara del big-match dell’Olimpico