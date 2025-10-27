Moviola Lazio Juve | Colombo insufficiente! Fa compensazione e sbaglia due volte l’espressione di Gila dice tutto E i cartellini…

Moviola Lazio Juve: Colombo insufficiente! Fa compensazione e sbaglia due volte, l’espressione di Gila dice tutto. E la gestione dei cartellini. MOVIOLA LAZIO JUVE – Insufficiente l’arbitraggio di Colombo in Lazio Juve: voti e valutazioni dei giornali sono impietosi all’indomani della partita dell’Olimpico. A far discutere è soprattutto il mancato rosso a McKennie per doppia ammonizione e il rigore evidente non concesso ai bianconeri per il pestone di Gila su Conceicao. LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – La partita “esplode” nella ripresa. E a Colombo scappa di mano. Due gli errori gravi, uno per parte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

