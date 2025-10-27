Movida folle in discoteca | un giovane si spaccia per finanziere poi la rissa col coltello

Notte movimentata in discoteca. E non per la musica. All’1.30 di sabato, infatti, i carabinieri sono intervenuti in un locale di Ferrara in quanto un giovane, qualificatosi falsamente quale appartenente alla Guardia di Finanza, era stato allontanato a causa del proprio comportamento. Lo stesso -. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Movida violenta. Preso a calci e pugni. Giovane all’ospedale - Carrara, 7 ottobre 2025 – Aggredito e picchiato selvaggiamente da quattro stranieri, tre uomini e una donna, finisce in ospedale con trenta giorni di prognosi. Come scrive lanazione.it

Non lo fanno entrare nello chalet della movida di Senigallia: giovane scaglia tavoli e sedie sulla security e ferisce un buttafuori - Aggredisce un addetto alla sicurezza che ha negato al suo gruppo l'ingresso nel locale e scatena il putiferio lanciando i tavoli sulla folla di ragazzi che si trovavano all'interno. Segnala corriereadriatico.it

Liti e schiamazzi durante la movida, parapiglia nel parcheggio di Civitanova: un giovane finisce al pronto soccorso - Alcuni dei contendenti avrebbero alzato le mani e per uno dei ragazzi coinvolti è stato necessario l’intervento di ... Secondo corriereadriatico.it