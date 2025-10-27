Movember | un mese dedicato alla salute maschile mentale e fisica

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Movember, il movimento internazionale che promuove la salute maschile a 360 gradi. A Verona, l’iniziativa festeggia dieci anni e, grazie al coordinamento dell’associazione Anymaul, proporrà per tutto il mese di novembre una campagna di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

