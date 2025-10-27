Mourinho si racconta | Ho sempre visto la Juve come la Juve per la sua storia anche se in quel periodo l’Inter era più forte e Buffon…

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mourinho, ex tecnico dell’Inter, ha ripercorso le rivalità più accese vissute sulla panchina nerazzurra, in particolare quelle con Milan e Juve In occasione del centenario del Corriere dello Sport, José Mourinho è intervenuto in collegamento video per ripercorrere alcuni momenti significativi della sua esperienza all’Inter. Soffermandosi sui derby contro il Milan, l’allenatore portoghese ha ricordato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mourinho160si racconta ho sempre visto la juve come la juve per la sua storia anche se in quel periodo l8217inter era pi249 forte e buffon8230

© Calcionews24.com - Mourinho si racconta: «Ho sempre visto la Juve come la Juve per la sua storia anche se in quel periodo l’Inter era più forte e Buffon…»

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Mourinho160si Racconta Ho Visto