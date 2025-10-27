Mourinho ricorda | Con l’Inter ho vinto e perso contro il Milan c’è un aneddoto con Berlusconi e Galliani Vi spiego la rivalità con la Juve

Inter News 24 L’ex allenatore dell’Inter, José Mourinho, si sofferma sulle principali rivalità avute ai tempi della Beneamata col Milan e con la Juve. Intervenuto in video collegamento per celebrare il centenario del Corriere dello Sport, l’allenatore Josè Mourinho ha condiviso alcuni ricordi legati al suo vincente periodo sulla panchina dell’ Inter. Soffermandosi sui sentitissimi derby contro il Milan, lo Special One ha rievocato un episodio che lo colpì particolarmente. Ha raccontato che, dopo una vittoria della Beneamata, l’allora dirigente rossonero Adriano Galliani e il presidente Silvio Berlusconi entrarono nello spogliatoio nerazzurro per congratularsi sportivamente con la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

