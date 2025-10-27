Motorola Razr 60 Ultra non è mai costato così poco | sconto di oltre 500€ sul listino

27 ott 2025

Motorola Razr 60 Ultra al prezzo minimo storico su Amazon: smartphone pieghevole con Snapdragon 8 Elite, 16GB RAM e display 4" esterno a soli 779€ invece di 1.299€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

