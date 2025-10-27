MotoGP promossi e bocciati GP Malesia 2025 Aprilia respinta Bagnaia passa nonostante la sfortuna
Il Gran Premio di Malesia di MotoGP ha visto Alex Marquez conquistare la vittoria e – con essa – la sicurezza del secondo posto in classifica generale. Lui è il personaggio principale dell’edizione 2025 di Sepang, ma in generale chi sono stati i promossi e i bocciati? PROMOSSI. MARQUEZ Alex (Ducati Gresini) – Suggella la certezza matematica del ruolo di vice-Campione del Mondo, completando il trionfo di famiglia. Sabato si è inchinato a Francesco Bagnaia nella Sprint, ma domenica non ha avuto rivali. È stato lui a sfruttare nel migliore dei modi l’occasione propizia. Terza vittoria della carriera e della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
