MotoGP Jorge Martin costretto a saltare anche il GP del Portogallo

Prosegue la sfortunata stagione di Jorge Martin. In un comunicato diramato dall’ Aprilia poco fa, il team italiano ha reso pubblica la notizia che il pilota spagnolo salterà anche il Gran Premio di Portogallo 2025, ventunesimo e penultimo capitolo del Motomondiale. L’iberico deve ancora riprendersi dall’infortunio di Motegi e la sua forma fisica è ancora lontanissima dalla migliore condizione. Il campione MotoGP 2024 è fermo proprio dalla Sprint del GP di Giappone, dopo l’ incidente nel quale è stato coinvolto anche Marco Bezzecchi. Martin aveva riportato in quell’occasione una frattura scomposta della clavicola, operata poi a fine settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin costretto a saltare anche il GP del Portogallo

Scopri altri approfondimenti

Marco straccia il record che apparteneva a Jorge Martìn dal 2023, Di Giannantonio salva Ducati. Quartararo 4° davanti ad Alex Marquez e Rins. Marini e Bagnaia in Q2. Grande Pol Espargarò, 8° e primo… https://gpone.com/it/2025/10/17/motogp/aprilia-gode- - X Vai su X

[#MotoGP] La Casa di Noale ha confermato che Jorge Martin non potrà tornare in pista neppure per il prossimo Gran Premio di Malesia della MotoGP dopo la frattura della clavicola subita in Giappone. - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP, Jorge Martin costretto a saltare anche il GP del Portogallo - In un comunicato diramato dall'Aprilia poco fa, il team italiano ha reso pubblica la notizia che il ... Segnala oasport.it

MotoGP | Jorge Martin rimanda ancora il rientro: non correrà neanche a Portimao - Il pilota spagnolo è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla clavicola destra rimediato nell'incidente al via della Sprint di Motegi e la Casa di Noale ha annunciato che non sarà della ... Da it.motorsport.com

MotoGp, Aprilia: il ritorno in pista di Jorge Martin resta un’incognita - Il centauro spagnolo, campione uscente della classe regina, non prenderà parte nemmeno al Gran Premio del Portogallo. Segnala msn.com