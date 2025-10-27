MotoGP il derby italiano tra Bezzecchi e Bagnaia illuminerà il finale di 2025 Duello asimmetrico per il 3° posto nel Mondiale
Saranno Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia a illuminare la parte conclusiva del Mondiale 2025 di MotoGP, che si sta avviando senza troppa convinzione verso il proprio epilogo. Non c'è neppure stata la soddisfazione di assistere a un Mundialito tra Pecco e Marc Marquez, spedito anzitempo in vacanza dalla frattura patita a Mandalika. Così, con il titolo già conquistato da El Trueno de Cervera e la piazza d'onore della classifica generale matematicamente messa in cassaforte dal fratello minore Alex, resta in palio solo il gradino più basso del podio. La terza posizione sarà un derby italiano fra il centauro dell'Aprilia ( 291 punti) e quello della Ducati ( 286 ).
