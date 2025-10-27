MotoGp Bezzecchi | Non è stato il massimo partire senza sapere di Dettwiler

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 27 ottobre 2025 – Noah Dettwiler continua a lottare. Un tragico incidente ieri in Moto 3 con José Antonio Rueda, probabilmente a causa di un guasto alla moto del pilota Green Power, poi centrato in pieno dal collega che stava sopraggiungendo, ha portato a una nottata di trepidazione. Il giovane pilota è ancora in condizioni critiche, ma stabili, dopo una serie di operazioni a causa di lesioni a polmoni e milza e alla frattura esposta della gamba, oltre che a una copiosa perdita di sangue. Tutti gli interventi sono riusciti e l’ultimo bollettino medico parla di ‘condizioni stabili, ma ancora critiche’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

motogp bezzecchi non 232 stato il massimo partire senza sapere di dettwiler

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bezzecchi: “Non è stato il massimo partire senza sapere di Dettwiler”

Argomenti simili trattati di recente

motogp bezzecchi 232 statoMotoGp, Bezzecchi: “Non &#232; stato il massimo partire senza sapere di Dettwiler” - La Moto gp è partita senza aggiornamenti sulle condizioni dei piloti: le critiche di Bezzecchi e Mir ... Scrive sport.quotidiano.net

motogp bezzecchi 232 statoMotoGP Malesia, Bagnaia e Bezzecchi, i delusi delle Prove: cosa &#232; andato storto. E Pecco taglia corto su Marquez - Bagnaia e Bezzecchi accumunati dal risultato deludente delle Prove in Malesia, dove entrambi sono finiti in Q1. Segnala sport.virgilio.it

motogp bezzecchi 232 statoMotoGP | Bezzecchi: "Vedere due elicotteri partire e non sapere niente non &#232; il massimo" - Il pilota dell'Aprilia non ha vissuto un weekend facile e ha chiuso solamente all'11° posto nella gara lunga di Sepang, condizionata dalla scelta della gomma anteriore sbagliata. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Bezzecchi 232 Stato