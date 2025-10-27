MotoGp Bezzecchi | Non è stato il massimo partire senza sapere di Dettwiler

Bologna, 27 ottobre 2025 – Noah Dettwiler continua a lottare. Un tragico incidente ieri in Moto 3 con José Antonio Rueda, probabilmente a causa di un guasto alla moto del pilota Green Power, poi centrato in pieno dal collega che stava sopraggiungendo, ha portato a una nottata di trepidazione. Il giovane pilota è ancora in condizioni critiche, ma stabili, dopo una serie di operazioni a causa di lesioni a polmoni e milza e alla frattura esposta della gamba, oltre che a una copiosa perdita di sangue. Tutti gli interventi sono riusciti e l’ultimo bollettino medico parla di ‘condizioni stabili, ma ancora critiche’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bezzecchi: “Non è stato il massimo partire senza sapere di Dettwiler”

