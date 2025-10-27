MotoGP Bagnaia accusa | Il documentario sul Sepang Clash? Non era il caso poca sensibilità

Un’operazione che fa discutere. Lo scorsa settimana, precisamente giovedì 23 ottobre, in apertura del weekend in Malesia la Dorna, network proprietario della MotoGP (prossima a passare tra le mani di Liberty Media), ha pubblicato sui propri canali un documentario, dalla durata di poco meno di mezz’ora, riguardante il cosiddetto “ Sepang Clash ”, ovvero l’episodio chiave che scosse il mondo delle due ruote nel 2015 con protagonisti Valentino Rossi e Marc Marquez. Il video come facilmente ipotizzabile ripercorre tutto il fine settimana di dieci anni fa apertosi con la storica conferenza stampa del “Dottore” – il quale come sappiamo accusò pubblicamente l’iberico di correre contro di lui con l’obiettivo di favorire Jorge Lorenzo per la vittoria del Campionato – fino alla colluttazione tra i due centauri in pista che portò i Commissari di gara a imporre a Rossi la partenza dall’ultima fila per il GP di Valencia, impedendogli così di lottare per il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Bagnaia accusa: “Il documentario sul Sepang Clash? Non era il caso, poca sensibilità”

Scopri altri approfondimenti

MotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Bagnaia: "Vittoria per il team Ducati, soffre con me e lavora tanto per aiutarmi" $SkyMotori $SkyMotoGP $MotoGP $MalaysianGP $Bagnaia $Ducati - X Vai su X

Bagnaia critica aspramente il documentario su Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang: “Ruoli distorti” - Al termine del GP della Malesia di MotoGP, Pecco Bagnaia ha criticato aspramente il documentario della Dorna sullo scontro tra Valentino Rossi e Marc Marquez ... Si legge su fanpage.it

Bagnaia attacca la MotoGP: il pilota della Ducati si sfoga dopo Sepang - “Pecco” Bagnaia attacca pesantemente la MotoGP: il pilota italiano della Ducati sbotta dopo il Gran Premio di Malesia. Segnala sportface.it

MotoGP | Bagnaia: "L'idea di fare un documentario sul Sepang Clash non è stata brillante" - Pecco Bagnaia si interroga sull'iniziativa del Campionato del Mondo di MotoGP di pubblicare un documentario in occasione del decimo anniversario del 'Sepang Clash', l'episodio che coinvolse Valentino ... Lo riporta msn.com