MotoGp Alex Marquez felice e al servizio di Ducati | Se hanno bisogno sono qui

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 ottobre 2025 – Un fantastico tris per il team Gresini. Vittoria di Alex Marquez in gara lunga, e secondo posto nel mondiale piloti, poi il titolo per i team indipendenti che si somma a quello di rookie of the year da parte di Fermin Aldeguer. Un 2025 spaziale per Gresini che infatti si è guadagnata, per il 2026, una moto aggiornata e uguale a quelle ufficiali. Un premio per nulla di consolazione, ma proprio meritato per il grande lavoro svolto dalla squdra italiana che l’anno scorso, inoltre, ha contribuito a rilanciare Marc Marquez, oggi campione del mondo con il team Lenovo Ducati. Alex Marquez dunque ai vertici della Moto gp e un Fermin Aldeguer che promette di essere un grande talento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

