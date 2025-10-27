MotoGp Alex Marquez felice e al servizio di Ducati | Se hanno bisogno sono qui
Roma, 27 ottobre 2025 – Un fantastico tris per il team Gresini. Vittoria di Alex Marquez in gara lunga, e secondo posto nel mondiale piloti, poi il titolo per i team indipendenti che si somma a quello di rookie of the year da parte di Fermin Aldeguer. Un 2025 spaziale per Gresini che infatti si è guadagnata, per il 2026, una moto aggiornata e uguale a quelle ufficiali. Un premio per nulla di consolazione, ma proprio meritato per il grande lavoro svolto dalla squdra italiana che l’anno scorso, inoltre, ha contribuito a rilanciare Marc Marquez, oggi campione del mondo con il team Lenovo Ducati. Alex Marquez dunque ai vertici della Moto gp e un Fermin Aldeguer che promette di essere un grande talento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Alex Marquez e il team Gresini ancora in festa a Sepang: il pilota spagnolo ha anche raccontato un retroscena: "Ho detto una cosa a Ducati" $motogp $malaysiangp $alexmarquez $gresiniracing $ducati $corsedimoto - X Vai su X
MotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Alex Marquez felice e al servizio di Ducati: “Se hanno bisogno sono qui” - Gresini prima nel trofeo indipendenti e seconda nel mondiale piloti con il più giovane dei fratelli spagnoli, poi con il rookie of the year Fermin Aldeguer. Da sport.quotidiano.net
MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un capolavoro, felice per essere secondo dietro a mio fratello” - Sono questi i sentimenti che albergano nell'animo di Alex Marquez, secondo nella Sprint Race di Sepang (Malesia), 20° ... Lo riporta oasport.it
Alex Marquez vice campione del mondo dopo la Sprint in Malesia: "Un capolavoro" - Con il 2° posto nella Sprint di Sepang il catalano del team Gresini si prende aritmeticamente la poltrona di vice campione alle spalle di Marc, primi fratelli nella storia a chiudere nelle prime due p ... sport.sky.it scrive