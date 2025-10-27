Moto3 | operato Dettwiler dopo lo scontro con Rueda Condizioni stabili ma critiche

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giorno dopo il drammatico scontro a Sepang il pilota svizzero è stato sottoposto a una serie di operazioni d'urgenza con esito positivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

