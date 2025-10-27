Moto3 Noah Dettwiler avrà bisogno di numerosi interventi chirurgici dopo l’incidente di Sepang
Il pilota elvetico Noah Dettwiler, rimasto coinvolto in un grave incidente a Sepang, nel corso del giro di formazione del GP della Malesia di Moto3, è ricoverato all’ ospedale di Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a numerosi interventi chirurgici. Lo spagnolo Josè Rueda, a sua volta coinvolto nell’incidente, accusa invece una frattura ad una mano e numerose contusioni. La nota stampa del CIP Green Power, team di Dettwiler: “ Questa mattina, durante il giro d’uscita a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è rimasto coinvolto in un serio incidente. È stato trasferito all’ospedale di Kuala Lumpur e avrà bisogno di interventi multipli “. 🔗 Leggi su Oasport.it
