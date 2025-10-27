La MotoGP è un affare di famiglia. Anche nel giorno in cui si è sfiorato il dramma per un incidente spaventoso. Complice l’assenza di Marc Marquez, è il fratello minore a far da padrone nella domenica malese a Sepang. Un successo che premia Gresini Racing miglior team indipendente. Sul podio anche Pedro Acosta su KTM e Joan Mir che regala alla Honda un risultato a lungo sognato. Lo spagnolo precede la Ducati Vr46 di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo (Yamaha). Ennesima domenica sfortunata per Bagnaia. Dopo la pole e la vittoria nella sprint, tutto faceva ben sperare, invece questa volta a tradirlo è stata la gomma, proprio nel finale di gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moto di nuovo nel dramma: Dettwiler lotta per la vita