Prato, 27 ottobre 2025 – La buia storia del “ Mostro ” non è ancora finita. Otto le coppie di giovani uccise e mutilate sulle colline toscane. Una sequenza di delitti lunga 17 anni che ha terrorizzato una generazione intera, che ha toccato nel profondo anche Prato e che ora rivive in una serie su Netflix. PRESSPHOTO ARCHIVIO STORICO NEW PRESS PHOTO,1981-296- DELITTO DI STEFANO BALDI E SUSANNA CAMBI.NELLA FOTO I GIORNALISTI, CECCHI, SPEZI, ROSSI FERRINI, TADDEI E IL FOTOGRAFO PIERO MARCACCI- Foto New Press Photo Eppure il delitto più vicino, quello avvenuto a Travalle il 22 ottobre 1981, con vittime il pratese Stefano Baldi di 26 anni e la fidanzata Susanna Cambi di 24, non viene raccontata nella prima stagione della serie: i quattro episodi evidenziano la cosiddetta “ pista sarda ”, scaturita dal primo delitto del 1968, a Signa, dove furono ammazzati con la Beretta calibro 22, Barbara Locci e l’amante Antonio Lo Bianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostro di Firenze in tv. Protagonista il clan sardo: una pista portava a Prato. Il tessile, Vaiano e i dubbi