Mostri streghe e vampiri animano la festa di Halloween in via Pola a Francavilla al Mare

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di paura e festa, in occasione di Halloween, venerdì 31 ottobre, a Francavilla al Mare. Per l'occasione, dalle ore 16, via Pola diventerà zona pedonale per un grande evento gratuito dedicato ai più piccoli e a tutta la famiglia.Una festa in maschera tra un tocco di magia e un po' di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mostri, streghe e vampiri animano la festa di Halloween in via Pola a Francavilla al Mare - Una giornata di paura e festa, in occasione di Halloween, venerdì 31 ottobre, a Francavilla al Mare. Da chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mostri Streghe Vampiri Animano