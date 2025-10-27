Mostra ' Città Teatro Francesco Barbieri'
In anticipo sull’apertura della stagione operistica con il Macbeth di Giuseppe Verdi e in concomitanza con la prova generale aperta alle scuole, mercoledì 29 ottobre alle 19 inaugura la mostra 'Città Teatro. Francesco Barbieri'.Fino al 18 dicembre, con ingresso libero, il Ridotto del Teatro Verdi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
