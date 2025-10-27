mostovoi arrestati i quattro responsabili del tentativo di sequestro

Sono stati intercettati ed arrestati i presunti responsabili del tentativo di sequestro ai danni del calciatore dello Zenit San Pietroburgo Andrei Mostovoi. Era la sera di giovedì scorso, il 27enne stava camminando per strada quando un gruppo di malviventi ha cercato di trascinarlo con la forza su un’auto. Il centrocampista russo è riuscito a sfuggire al rapimento grazie all’aiuto del giocatore di Hockey Alexandr Grakun che si trovava nei paraggi per puro caso. Mostovoi, in manette i responsabili del tentativo di sequestro: decisivo un altro rapimento.????????????????????.???????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????-???????????????????? pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

