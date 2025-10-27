Mosca testa un nuovo missile a capacità nucleare Putin | Non ha eguali | Ucraina drone russo su un minibus a Sumy | un morto e 13 feriti

Mattarella: "La speranza da Gaza si estenda a Kiev". La Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati. Bessent: le sanzioni avranno effetto. Il Cremlino: "Nessun progresso sulla pace in tempi brevi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mosca testa un nuovo missile a capacità nucleare, Putin: "Non ha eguali" | Ucraina, drone russo su un minibus a Sumy: un morto e 13 feriti

