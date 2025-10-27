Mosca candidatura provocatoria | La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell' Italia

Così il presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, interpellato dal sito russo Sport.ru: "Italia con il problema stadi, se perdessero l'organizzazione noi ci siamo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mosca, candidatura provocatoria: "La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia"

Altre letture consigliate

Cremlino: Mosca sostiene la candidatura di Trump al Nobel - facebook.com Vai su Facebook

Come potrebbe iniziare una guerra tra Russia e NATO? L'ipotesi del treno Mosca-Kaliningrad - Nei giorni scorsi è tornata ad alzarsi la tensione nell’area del mar Baltico, dove i Paesi membri della NATO Estonia, Lettonia e Lituania confinano con la Russia. Lo riporta tg24.sky.it

Mosca: “Kiev prepara una provocazione clamorosa in Polonia per scatenare una guerra tra la Nato e la Russia” - Il servizio d’intelligence russo per l’estero (Svr) ha accusato i servizi segreti ucraini di preparare una “provocazione clamorosa” in Polonia con un attacco di commando e probabili raid con droni su ... Si legge su blitzquotidiano.it

Pupo torna a Mosca: 'Dedicato all'amore tra la Russia e l'Italia' - Un concerto dedicato "all'amore tra la Russia e l'Italia" perché "i russi devono sapere che gli italiani li amano". ansa.it scrive