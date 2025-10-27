Mosca apre agli States e insulta la Ue
Lavrov: «Molto bene la telefonata con Rubio». Peskov: «In Ucraina pace non a breve, gli europei sono impazziti». Intanto Putin testa un missile nucleare intercontinentale. 🔗 Leggi su Laverita.info
Si apre il sipario sulla 95ª edizione della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba! A dare il via all’evento, il direttore Stefano Mosca @tartufobiancoalba #fieradeltartufo #alba #tartufobianco #gazzettadalba - facebook.com Vai su Facebook
Trump apre alla fornitura di missili Tomahawk, il Cremlino: grave escalation. Zelensky: Mosca usa le petroliere per ricognizioni e sabotaggi. Reuters: export di benzina via treno dalla Bielorussia alla Russia quadruplicato in un mese. Gli aggiornamenti - X Vai su X
Media, 'Mosca potrebbe proporre agli Usa una tregua aerea' - Il Cremlino starebbe valutando la possibilità di offrire agli Stati Uniti concessioni che potrebbero includere una tregua aerea con l'Ucraina. Come scrive quotidiano.net
Si apre a Mosca il processo per la strage al Crocus City Hall - Si è aperto in un tribunale militare della capitale russa il processo per la strage al Crocus City Hall di Mosca. notizie.tiscali.it scrive