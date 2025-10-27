Mosca apre agli States e insulta la Ue

Laverita.info | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavrov: «Molto bene la telefonata con Rubio». Peskov: «In Ucraina pace non a breve, gli europei sono impazziti». Intanto Putin testa un missile nucleare intercontinentale. 🔗 Leggi su Laverita.info

mosca apre agli states e insulta la ue

© Laverita.info - Mosca apre agli States e insulta la Ue

Altri contenuti sullo stesso argomento

Media, 'Mosca potrebbe proporre agli Usa una tregua aerea' - Il Cremlino starebbe valutando la possibilità di offrire agli Stati Uniti concessioni che potrebbero includere una tregua aerea con l'Ucraina. Come scrive quotidiano.net

Si apre a Mosca il processo per la strage al Crocus City Hall - Si è aperto in un tribunale militare della capitale russa il processo per la strage al Crocus City Hall di Mosca. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mosca Apre Agli States