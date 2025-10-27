Mosaico di Porta Adriana Comune d' accordo per mantenere l' opera | Ma serve ok della Soprintendenza
Rimane viva la discussione intorno al mosaico Il Pavimento dell'artista Nicola Montalbini, inaugurato a Porta Adriana nell'ambito della Biennale di mosaico contemporaneo. L'opera ha infatti subito riscosso molto successo, con le liste civiche Viva Ravenna e La Pigna che hanno chiesto che diventi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
