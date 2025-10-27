Mosaico di Porta Adriana Comune d' accordo per mantenere l' opera | Ma serve ok della Soprintendenza

Ravennatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimane viva la discussione intorno al mosaico Il Pavimento dell'artista Nicola Montalbini, inaugurato a Porta Adriana nell'ambito della Biennale di mosaico contemporaneo. L'opera ha infatti subito riscosso molto successo, con le liste civiche Viva Ravenna e La Pigna che hanno chiesto che diventi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

mosaico porta adriana comuneLo straordinario Pavimento di Montalbini: sotto Porta Adriana rivive la storia del mosaico - E a giudicare dai commenti – a voce e sui social – ne parla in termini entusiastici, senza distinzione fra addetti ai lavori, ... Si legge su ravennaedintorni.it

mosaico porta adriana comuneIl pavimento di mosaico: "Deve rimanere dov’è". D’accordo anche il Comune - Michele Babini di ‘Panna e fragola’: "Chi vuole che resti venga a firmare da noi". msn.com scrive

mosaico porta adriana comuneTra gli archi di Porta Adriana, svelato ‘Il Pavimento’ musivo di Nicola Montalbini - Per i ravennati e turisti che passeggeranno quest'oggi a Ravenna in occasione dell'apertura della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo e ... Da ravennanotizie.it

