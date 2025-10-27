Morto Piero Melandri l’amico Francesco Guccini gli dedicò ‘Canzone per Piero’

Bologna, 27 ottobre 2025 - Per cinquant'anni molti l'hanno cantata senza sapere che dietro quel titolo semplice, "Canzone per Piero", c'era una persona vera. Si chiamava Piero Melandri ed è morto a 86 anni. Era lui il "mio vecchio amico di giorni e pensieri da quanto tempo che ci conosciamo, venticinque anni son tanti e diciamo un po' retorici che sembra ieri" di Francesco Guccini, a cui il cantautore dedicò una delle sue pagine più intense, scritta per l'album "Stanze di vita quotidiana", il sesto inciso dal cantautore emiliano. L’amicizia iniziata a 9 anni nell’estate 1948. Guccini e Melandri si conobbero bambini, nell'estate del 1948 a Pavana, nell'appenino tosco-emiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto Piero Melandri, l’amico Francesco Guccini gli dedicò ‘Canzone per Piero’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DEDICATO AL GRANDE PIERO MAZZARELLA (foto andrea cherchi) Oggi, 25 ottobre, ricorre l'anniversario di morte di un grande attore Milanese amato e conosciuto da tutti per i suoi film e le sue opere teatrali: Piero Mazzarella. Chi non lo ricorda nella scena - facebook.com Vai su Facebook

E' morto Piero Melandri, l'uomo al quale Guccini dedicò la "Canzone" - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive lasicilia.it

È morto Piero Melandri, Francesco Guccini gli dedicò «Canzone per Piero»: «Mio vecchio amico di giorni e pensieri» - Aveva 86 anni, tra i due una lunga e profonda amicizia nata in Appennino che il cantautore immortalò nella canzone ... Da corrieredibologna.corriere.it