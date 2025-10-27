Morto Ochotorena ex portiere della Spagna e del Real Madrid | aveva 64 anni

L’ex portiere della Spagna, del Real Madrid e del Valencia, José Manuel Ochotorena, è morto all’età di 64 anni. Ochotorena, uno dei portieri della nazionale spagnola ai Mondiali del 1990, ha anche ricoperto il ruolo di allenatore dei portieri del Liverpool con in panchina Rafael Benitez dal 2004 al 2007. Soffriva da tempo di una malattia grave e negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate. Chi era Ochotorena. Nato a San Sebastián nel 1961, Ochotorena esordì in Liga col Real Madrid nel 1982. Promosso in prima squadra vinse con i blancos una Coppa del Re, restando però sempre secondo portiere dietro al leggendario Miguel Ànguel fino al suo ritiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Ochotorena, ex portiere della Spagna e del Real Madrid: aveva 64 anni

Scopri altri approfondimenti

Ochotorena, morto l'ex portiere di Real Madrid e Liverpool: aveva lavorato con Rafa Benitez, la malattia che non gli ha lasciato scampo - X Vai su X

Morto José Manuel Ochotorena, ex portiere di Real Madrid e Liverpool: una leggenda del calcio spagnolo - Figura storica del calcio spagnolo, ha vinto tre campionati e due Coppe UEFA con il Real Madrid e il Trofeo Zamora con il Valencia. Riporta msn.com

Lutto nel calcio, addio a Manuel Ochotorena: ha giocato nel Real Madrid e nel Valencia - Cresciuto nel Castilla, ha debuttato in Liga con il Real Madrid, ma con il Valencia ha vissuto le sue stagioni migliori. Come scrive msn.com