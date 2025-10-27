Morto Matteo Branchinelli nell’incidente a San Giovanni Reatino ex comandante Reparto Operativo di Rieti

SAN GIOVANNI REATINO – Ha un nome e un volto una delle due vittime del tragico incidente di questa mattina sulla Salaria, all’altezza di San Giovanni Reatino. Si tratta di Matteo Branchinelli, tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri, 52 anni, originario di Terni. Per anni ha guidato il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Rieti, diventando un punto di riferimento per l’attività investigativa sul territorio. Arrivato nel 2021 dal ROS, aveva saputo unire competenza e fermezza a una naturale capacità di dialogo con i colleghi e con la comunità. Nel 2025 aveva lasciato Rieti per un nuovo incarico di rilievo a Roma, presso il Comando Generale dell’Arma. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

