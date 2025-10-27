Morto Manfredo Taglieri Sclocchi padre del consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle | cordoglio in consiglio regionale

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consiglio regionale in lutto per la scomparsa di Manfredo Taglieri Sclocchi, padre di Francesco, consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle."Al termine di lungo periodo di sofferenza, Manfredo ci ha lasciati nel pomeriggio di ieri. La sua scomparsa - scrive il gruppo del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

morto manfredo taglieri sclocchiLutto per la famiglia del consigliere regionale Taglieri - Manfredo Taglieri Sclocchi padre attento, marito premuroso e nonno affettuoso, lascia un vuoto profondo e incolmabile. Da laquilablog.it

