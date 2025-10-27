Morto José Manuel Ochotorena ex portiere di Real Madrid e Liverpool | una leggenda del calcio spagnolo

Il mondo del calcio piange la scomparsa di José Manuel Ochotorena, ex portiere di Real Madrid, Valencia e Liverpool, morto all’età di 64 anni dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Figura rispettata e amata, Ochotorena ha lasciato un segno profondo sia come giocatore che come allenatore dei portieri, contribuendo ai successi di club e nazionale. La sua carriera. Nato a San Sebastián nel 1961, Ochotorena iniziò la sua carriera nelle giovanili del Real Madrid, dove approdò in prima squadra negli anni Ottanta. Con i Blancos vinse tre campionati spagnoli e due Coppe UEFA, pur ricoprendo il ruolo di secondo portiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto José Manuel Ochotorena, ex portiere di Real Madrid e Liverpool: una leggenda del calcio spagnolo

