Morto Björn Andrésen la maledizione di essere Tadzio in Morte a Venezia Quel ruolo mi ha soffocato

“Il ragazzo più bello del mondo” è morto. Il Tadzio del viscontiano Morte a Venezia, al secolo Bjorn Andrésen, aveva 70 anni. L’attore e musicista svedese era come rimasto intrappolato in una maledizione cinematografica che lo avevo letteralmente perseguitato tutta la vita. Quell’incarnato biondo angelico e androgino del crepuscolare film di Visconti girato nel 1971 quando Andrésen aveva solo 15 anni. Lo aveva raccontato lui stesso in diverse interviste e in un documentario, Il ragazzo più bello del mondo di Kristina Lindstrom e Kristian Petri, passato al Festival di Pesaro nel 2021. Visconti scorse il ragazzino in un film di culto, l’opera prima di Roy Andeon, Una storia d’amore svedese (1970), e lo volle sul set di Morte a Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

