Morto Bjorn Andresen ‘il ragazzo più bello del mondo’ di Visconti

(Adnkronos) – E' morto a 70 anni Björn Andrésen, l'attore e musicista svedese che nel 1971 conquistò un posto d'onore nell'immaginario cinematografico con il volto angelico di Tadzio in 'Morte a Venezia', il capolavoro di Luchino Visconti tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Mann. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal regista Kristian Petri al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

