Morte Omar Masia aperta inchiesta | giovane alla guida positivo all’alcoltest barriere del ponte arrugginite

La Procura di Tempio indaga sulla morte di Omar Masia, 25 anni, precipitato con l’auto dal ponte di Baldu. Il conducente, amico della vittima, è risultato positivo all’alcol test. Nel mirino anche le barriere arrugginite del ponte, ritenute inadeguate a fermare l’impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Morte di Omar Masia, aperta un’inchiesta: il giovane alla guida positivo all’alcoltest Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per stabilire le cause dell’incidente - facebook.com Vai su Facebook

Cordoglio a Calangianus per la morte di Omar Masia. Il sindaco: «Ragazzo solare e grande lavoratore» - X Vai su X

Morte Omar Masia, aperta inchiesta: giovane alla guida positivo all’alcoltest, barriere del ponte arrugginite - La Procura di Tempio indaga sulla morte di Omar Masia, 25 anni, precipitato con l’auto dal ponte di Baldu. Scrive fanpage.it

Morte di Omar Masia, aperta un’inchiesta: il giovane alla guida positivo all’alcoltest - Tempio La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di Omar Masia, vittima dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre lungo la strada per l’ Agnata ... msn.com scrive

Omar Masia morto nell'auto giù dal ponte, il corpo recuperato dal padre vigile del fuoco. Il dolore dei colleghi: « Ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile» - Nella notte tra sabato e domenica era in servizio con i colleghi, vigili del fuoco del distaccamento di Tempio Pausania, quando è arrivata una richiesta di soccorso: una Bmw con a ... Secondo msn.com