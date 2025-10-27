Morte di Giada Zanola via al processo | tra i testimoni il padre il fratello e la sorella

Si è tenuta oggi, lunedì 27 ottobre, a Padova la seconda udienza del processo ad Andrea Favero, il 39enne autotrasportatore che avrebbe ucciso la 33enne ex compagna Giada Zanola gettandola da un cavalcavia sull'autostrada A4 nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2024 a Vigonza (dove abitavano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it