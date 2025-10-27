Morte di Giada Zanola via al processo | tra i testimoni il padre il fratello e la sorella
Si è tenuta oggi, lunedì 27 ottobre, a Padova la seconda udienza del processo ad Andrea Favero, il 39enne autotrasportatore che avrebbe ucciso la 33enne ex compagna Giada Zanola gettandola da un cavalcavia sull'autostrada A4 nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2024 a Vigonza (dove abitavano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Le indagini archeologiche (2001-2008) nel sito ospitaliero di San Nicolao (GE) hanno rivelato circa trenta inumazioni medievali, alcune delle quali con evidenti tracce di morte violenta. Il contributo di Fabrizio Benente, Giada Molinari e Nico Radi, presentato al - facebook.com Vai su Facebook
Giada Zanola lanciata dal cavalcavia dall'ex compagno Andrea Favero, il processo entra nel vivo: il papà e i fratelli i primi testimoni - Riprende il processo ad Andrea Favero, accusato di aver ucciso l'ex compagna Giada Zanola lanciandola dal ponte sulla A 4 la notte tra il 28 e ... Segnala ilgazzettino.it
Giada Zanola, via al processo per omicidio a carico dell'ex compagno: il primo a testimoniare sarà il papà - Lo avevano tradito le incongruenze del suo comportamento nelle ore successive al ritrovamento del corpo della ... Riporta ilgazzettino.it
Femminicidio di Giada Zanola a Vigonza: per la Procura l'ombra della premeditazione - L'accusa mossa dalla Procura di Padova nei confronti di Andrea Favero, indagato per la morte della ex compagna Giada ... Segnala rainews.it