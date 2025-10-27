Mortale sulla Colombo | indagato il conducente della Bmw
In attesa dei risultati parziali dell'autopsia su Beatrice Bellucci che arriveranno nelle prossime ore, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Unico indagato per il momento è Andrea Girimonte, alla guida della Bmw che venerdì sera sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori, si è scontrato con la Mini Cooper dove viaggiava la vittima. Secondo quanto ricostruito dalla municipale del X gruppo Mare non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto. Intanto sono ancora gravi ma stabili le condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza rimasta ferita nell'incidente nel quale, invece, ha perso la vita l'amica 20enne, Beatrice Bellucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it
