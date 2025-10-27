Mortale Salaria l’altra vittima è Mauro Stocchi 36 anni Il cordoglio dell’amministrazione di Cittaducale

SAN GIOVANNI REATINO – Il secondo coinvolto nell’incidente mortale di questa mattina, dopo il tenente colonnello Matteo Branchinelli, è Mauro Stocchi, reatino classe 1989. Agricoltore di Pendenza di Cittaducale, dove g estiva diversi terreni anche nel capoluogo e nei dintorni, Stocchi era stimato per il suo lavoro e per i rapporti costruiti negli anni all’interno della comunità. Stocchi si trovava alla guida di una delle due auto coinvolte nel violento impatto. Le cause dello scontro restano al vaglio delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Cittaducale. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it © Sabinaoggi.it - Mortale Salaria, l’altra vittima è Mauro Stocchi, 36 anni. Il cordoglio dell’amministrazione di Cittaducale

