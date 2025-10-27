Morta folgorata sotto la doccia trovata così dalla nonna Perché è potuto succedere

Una tragedia avvolta nel silenzio della notte ha sconvolto una tranquilla comunità emiliana. Poco dopo le tre del mattino, un familiare ha lanciato l’allarme dopo aver trovato una giovane donna riversa a terra nel piccolo bagno della sua abitazione. I soccorsi, giunti in pochi minuti, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: la ragazza era già priva di vita. >> “Un botto improvviso”. Grave incidente stradale, schianto contro il casello finisce in tragedia: autostrada chiusa Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una donna di 28 anni, avrebbe perso la vita a causa di una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it