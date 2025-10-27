Morta folgorata sotto la doccia La pista della stufetta elettrica | consigli sull’uso in sicurezza
Reggio Emilia, 27 ottobre 2025 – La morte di Solange Samantha Rizzetto ha scosso due comunità reggiane, quella di Novellara dove viveva e quella di Correggio dove lavorava e aveva studiato. La 28enne sarebbe morta folgorata stanotte, a causa di una stufetta elettrica, si pensa. Il suo corpo esanime è stato trovato attorno alle 3 dalla nonna che ha subito dato l’allarme, ma per lei non c’era già più niente da fare. Sarà l’autopsia a chiarire effettivamente come sia morta Solange, anche perché la famiglia sostiene che l’elettrodomestico in realtà fosse staccato. A ogni modo si tratta di una tragedia, non solo per la scomparsa prematura della ragazza trasferitasi giovanissima in Italia dopo essere nata a Cuba, ma anche per le modalità di quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
