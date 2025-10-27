Morta a 26 anni la Procura | Tormentata dal fidanzato fino a poche ore prima di uccidersi
CASARANO - Fino a poche ore prima di togliersi la vita, Roberta Bertacchi avrebbe subito ripetute vessazioni dal convivente: è quanto emerge dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dalla Procura di Lecce a Davide Falcone, 35 anni di Casarano, fidanzato della 26enne di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. È accaduto a Novellara (Reggio Emilia), nella notte, in Strada dei boschi. Intorno alle 3 a dare l'allarme è stata la nonna della ragazza, che l'ha trovata riv - facebook.com Vai su Facebook
Morta a 26 anni, la Procura: “Tormentata dal fidanzato fino a poche ore prima di uccidersi” - Resta l’accusa di maltrattamenti nei riguardi del compagno di Roberta Bertacchi, ma c’è la richiesta di archiviazione per istigazione al suicidio ... Secondo lecceprima.it
Anila Grishaj, l'operaia di 26 anni morta schiacciata da un macchinario alla Bocon: patteggia 8 mesi Francesco Rampino, il collega che l’ha azionato - A distanza di quasi due anni dai fatti, il gup Carlo Colombo ha pronunciato ieri mattina una prima sentenza di colpevolezza per la morte di Anila Grishaj, l'operaia 26enne di Maser ... Si legge su ilgazzettino.it
Beatrice Bellucci, guidatore della Bmw negativo ai test alcol e droga. La Procura procede per omicidio stradale - Possibile svolta dietro la morte di Beatrice Bellucci, la giovane 20enne scomparsa nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre in un incidente sulla Cristoforo Colombo con gli ... Si legge su ilmessaggero.it