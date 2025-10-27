Morgan rischia il carcere per gli insulti durante lo sfratto a Monza | Mi esprimo in maniera teatrale

La Procura di Monza ha chiesto nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan, che nel 2019 aveva insultato i pubblici ufficiali intervenuti per sfrattarlo dalla sua casa di Monza: il pignoramento dell'immobile era stato chiesto dall'ex moglie Asia Argento. La difesa: "Sono abituato a esprimermi in maniera teatrale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

