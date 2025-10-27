Morgan rischia il carcere | chiesti 9 mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale

Monza, 27 ottobre 2025 - Nove mesi di reclusione è la condanna chiesta dalla Procura di Monza per oltraggio a pubblico ufficiale nel processo al Tribunale di Monza a carico di Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, cantautore di origine monzese 52enne, accusato di avere insultato i poliziotti durante lo sfratto dalla sua abitazione di Monza nel 2019. La richiesta del pm. Parti offese tre uomini della polizia di Stato, che non si sono però costituiti parti civili al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. Il pm, nel quantificare la richiesta di pena, ha concesso a Morgan le circostanze attenuanti generiche, ma ha anche tenuto conto di una recidiva specifica, ossia un'accusa analoga che gli sarebbe stata contestata negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

