Nove mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. È questa la richiesta di condanna formulata dalla Procura di Monza nei confronti del cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, per i fatti avvenuti durante il caotico sfratto dalla sua abitazione di Monza nel giugno 2019. L’artista 52enne si è difeso in aula, parlando di “profonda sofferenza psicologica” e sostenendo che le sue frasi non fossero rivolte agli agenti. La sentenza, davanti alla giudice Valentina Schivo, è attesa per il prossimo 17 novembre. Le accuse: “Mostri, ignoranti, boia”. L’episodio al centro del processo risale al giugno 2019, quando lo sgombero dell’artista dalla sua casa di via Adamello si trasformò in un evento mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morgan rischia 9 mesi di carcere per gli insulti ai poliziotti durante lo sfratto, lui si difende: “Ho reagito con rabbia e dolore, era un momento difficile”