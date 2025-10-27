Morgan rischia 9 mesi di carcere gli insulti ai poliziotti durante lo sfratto | Non sapevo chi fossero

È stata chiesta una condanna a  nove mesi di reclusione  per Marco Castoldi, in arte  Morgan, accusato di  oltraggio a pubblico ufficiale. Il caso risale al  2019, quando l’artista fu coinvolto in uno  sfratto  nella sua abitazione di  via Adamello, a Monza. Quel giorno, lo sgombero del cantautore si trasformò in una sorta di show. Secondo l’accusa, Morgan avrebbe rivolto  insulti   e offese agli agenti presenti, definendoli «mostri», «ignoranti», «ridicoli» e paragonandoli a «boia» e «becchini», come riporta il Corriere. Il procedimento, discusso davanti al giudice  Valentina Schivo, è arrivato alla fase finale: la  sentenza  è attesa per il 17 di  novembre. 🔗 Leggi su Open.online

