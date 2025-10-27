Morgan rischia 9 mesi di carcere gli insulti ai poliziotti durante lo sfratto | Non sapevo chi fossero
È stata chiesta una condanna a nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il caso risale al 2019, quando l’artista fu coinvolto in uno sfratto nella sua abitazione di via Adamello, a Monza. Quel giorno, lo sgombero del cantautore si trasformò in una sorta di show. Secondo l’accusa, Morgan avrebbe rivolto insulti e offese agli agenti presenti, definendoli «mostri», «ignoranti», «ridicoli» e paragonandoli a «boia» e «becchini», come riporta il Corriere. Il procedimento, discusso davanti al giudice Valentina Schivo, è arrivato alla fase finale: la sentenza è attesa per il 17 di novembre. 🔗 Leggi su Open.online
