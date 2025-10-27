morgan la richiesta della procura per oltraggio a pubblico ufficiale

Nel 2019 lo sfratto di Marco Castoldi, in arte Morgan, dal suo appartamento di via Adamello a Milano si trasformò in un evento mediatico, con telecamere, curiosi e appelli pubblici. Il 27 ottobre quella vicenda torna in tribunale: per l’artista la procura ha chiesto nove mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. Il procedimento si concluderà a novembre con la sentenza. Morgan, assistito dall’avvocato Roberto Iannaccone, ha respinto le accuse sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione offensiva. Morgan: «Mi trovavo in un periodo di profonda sofferenza». Secondo gli atti, nel giorno dello sfratto Castoldi avrebbe rivolto agli agenti presenti frasi come « mostri, ignoranti », definendoli «ridicoli» e paragonandoli a «boia» o «becchini». 🔗 Leggi su Lettera43.it

