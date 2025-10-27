Morellini Editore inaugura Sfumature di verde con l’antologia Dieci anni per salvare il mondo

Undici stili, tre continenti, un unico obiettivo: svegliare il mondo prima che sia troppo tardi.L’opera corale di artisti internazionali che amplifica voci cruciali sulla catastrofe ecologica è ora disponibile in libreria. “ Dieci anni per salvare il mondo “ è una potente raccolta antologica di storie brevi a fumetti che non è solo un grido d’allarme, ma anche l’atto fondante della nuova collana editoriale “Sfumature di verde”. Il volume si configura come un esperimento editoriale senza precedenti nel panorama del fumetto italiano. Un’opera corale dal respiro globale Un progetto che riunisce talenti da Italia, Regno Unito e Filippine, in coedizione con CDM Lab, amplificando voci meno rappresentate nel dibattito climatico, in particolare quelle del Sud Globale e delle comunità indigene. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

