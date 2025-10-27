Monzese in attesa del treno aggredito per 5 euro
Era in attesa di prendere il treno e ne ha approfittato per comprare un pacchetto di sigarette. Ma non appena ha tirato fuori i soldi dalla tasca è stato attaccato da un uomo che pretendeva da lui 5 euro. A raccontare l'episodio a MonzaToday è un monzese di 47 anni, giunto domenica mattina, 26. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
