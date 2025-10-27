Monza ritorna in tv con il suo gioiello

Monzatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È da sempre considerata l'emblema per eccellenza della città di Teodolinda. E per secoli è stato usata per secoli per l'incoronazione dei Re d'Italia. La Corona Ferrea è finita di nuovo in tv. L'antico gioiello, risalente al V secolo è infatti al centro della puntata del programma televisivo Rai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

